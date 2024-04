Vini mostra ao Bayern que não é só no Bernabéu que 90 minutos com o Real Madrid são "molto longo"

Kim Min-jae arrisca-se a tornar-se "persona non grata" em Munique. O sul-coreano cometeu o penálti que deu ao Real Madrid o 2-2 no terreno do Bayern, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, esta terça-feira, e que tirou aos bávaros a possibilidade de enfrentar os "90 minuti molto longo" do Santiago Bernabéu em vantagem.

Tudo isto depois de uma reviravolta "express" do Bayern. Os agora ex-campeões alemães entraram a todo o gás no jogo, contudo, abusaram do desperdício e, na primeira oportunidade, aos 24 minutos, Toni Kroos abriu, com um passe rasteiro e vertical, uma autêntica autoestrada para deixar Vinícius Júnior sozinho na área. Na cara de Manuel Neuer, o criativo brasileiro atirou, de primeira, para o fundo das redes.

Após o intervalo, já com o português Raphael Guerreiro em campo, o Bayern operou a reviravolta. Primeiro, foi Leroy Sané que pegou na bola na direita, ludibriou um adversário, puxou para dentro, para a área, e desferiu um potente remate que entrou junto ao poste de Andriy Lunin. Depois, Lucas Vázquez derrubou Jamal Musiala na área e, na cobrança do penálti, Harry Kane puxou dos galões de goleador e fez o 2-1.

Vini leva Juanito a toda a parte

A 10 de abril de 1985, depois de o Real Madrid perder, por 2-0, no terreno do Inter de Milão, nas meias-finais da Taça UEFA (agora Liga Europa), Juanito avisou os jogadores italianos com uma frase que se tornou mítica: "90 minuti en el Bernabéu son molto longo." Uma afirmação com um misto impreciso de espanhol e italiano, mas que se revelou verdadeira: os "merengues" viraram na segunda mão, com um 3-0.

Esta noite, Vinícius mostrou ao Bayern, que já cheirava a vitória, que não é só no Bernabéu que 90 minutos frente ao Real Madrid são "molto longo".

O recém-entrado Luka Modric começou por, ao minuto 79, isolar o internacional brasileiro, que obrigou Neuer a uma grande defesa. Três minutos depois, o próprio Vini entregou na área para Rodrygo, que foi derrubado por Min-jae Kim. O árbitro não hesitou em assinalar grande penalidade e, na conversão, o número 7 "blanco" fez o empate.

O Bayern de Munique enfrentará mais "90 minuti", desta vez no Bernabéu, cena do "crime" em 1985, no dia 8 de maio, às 20h00. Sem a regra dos golos fora, só há um desfecho possível: passa à final quem vencer nos 90 ou 120 minutos, ou quem triunfar nos penáltis.

Até lá, os adeptos da Champions poderão deliciar-se com o Borussia de Dortmund-Paris Saint-Germain, primeira mão da outra meia-final da prova, marcada para quarta-feira, às 20h00, no Signal Iduna Park.