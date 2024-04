Lyon e Barcelona na final da Champions

O Lyon volta a marcar presença na final da Liga dos Campeões feminina de futebol.

A equipa com mais Champions no currículo carimbou presença no jogo decisivo depois de voltar a eliminar o PSG nas meias-finais.

A equipa da luso descendente Sónia Bompastor ganhou 2-1 na segunda mão, já depois de ter vencido 3-2 no primeiro jogo.

O Lyon tem oito Champions ganhas e vai agora tentar bater o campeão em título: o Barcelona, que este sábado eliminou o Chelsea na outra meia-final.

O jogo decisivo está marcado para Bilbao, a 25 de maio.

Fica a curiosidade: o Benfica defrontou as duas finalistas este ano na Liga dos Campeões: o Barcelona na fase de grupos e o Lyon, que eliminou as encarnadas, nos quartos de final da prova.