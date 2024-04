​Pedro Rocha, interino de Rubiales e candidato único às eleições, proclamado presidente federação espanhola

Pedro Rocha foi proclamado presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), depois de ter recebido o apoio da maioria dos membros da assembleia, anunciou esta sexta-feira o organismo no seu sítio oficial na Internet.

O anúncio surge um dia depois da decisão do governo espanhol de colocar sob supervisão a RFEF, em crise desde o escândalo do beijo forçado a Jenni Hermoso pelo então presidente Luis Rubiales, que Pedro Rocha substituiu interinamente em agosto de 2023.

Uma comissão criada pelo Conselho Superior do Desporto (CSD), organismo dependente do Ministério do Desporto, exercerá a supervisão da RFEF durante os próximos meses, no “interesse de Espanha”, coorganizador do Mundial'2030 juntamente com Portugal e Marrocos.

A FIFA e a UEFA garantiram também que vão avaliar se a criação desta comissão de supervisão, normalização e representação, por parte do governo espanhol, pode colocar em causa a independência da RFEF.

Abalada pelo escândalo do beijo forçado à campeã mundial Jenni Hermoso após o título mundial da roja em agosto de 2023, que levou à demissão de Rubiales, a RFEF está agora no centro de uma investigação de corrupção na qual Pedro Rocha está indiciado.

Este caso diz respeito a irregularidades nos contratos assinados pela RFEF nos últimos cinco anos, durante a presidência de Luis Rubiales, incluindo o lucrativo contrato celebrado para transferir a Supertaça de Espanha para a Arábia Saudita.

Pedro Rocha foi o único candidato às eleições para a presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), razão pela qual foi proclamado vencedor.

O ato eleitoral estava inicialmente previsto para 6 de maio, caso houvesse mais do que um candidato.

De acordo com o regulamento eleitoral nas federações desportivas espanholas e o regulamento eleitoral da RFEF, a Comissão Eleitoral procedeu à proclamação direta do candidato, que entrará em funções de imediato.