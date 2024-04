United ganha, Liverpool perde

O Manchester United derrotou o Sheffield United, por 4-2, em partida da jornada 29 da liga inglesa.

Em destaque esteve o português Bruno Fernandes, que fez dois golos e uma assistência.

Com esta vitória, os “red devils” isolam-se no sexto lugar, com 53 pontos.

Já o Sheffield United, com esta derrota, reforça o último lugar na Premier League.

Quem também perdeu esta quarta-feira foi o Liverpool. Os “reds” foram derrotados 2-0 diante do Everton e complicaram as contas do campeonato.

Pelo Everton marcaram Branthwaite e Dominic Calvert-Lewin.