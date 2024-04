Muniain deixa o Athletic no fim da época. O perfil do capitão que recusava a comparação a Messi

Iker Muniain anunciou, esta quarta-feira, a saída do Athletic Bilbau no final da temporada. O capitão de equipa, de 31 anos, deixa o legado da conquista da 25.ª Taça do Rei e em segundo na lista dos jogadores com mais participações na história de um clube que só tem bascos no seu plantel. Cada vez menos utilizado, e com pouco mais de 800 minutos esta temporada, Muniain anunciou o adeus ao San Mamés num vídeo publicado nas redes sociais. Termina contrato e não o renovará. "Fui muito feliz com o sonho cumprido de levantar o 25.º título da taça e ter cumprido a "Gabarra", 40 anos depois. Foi incrível esta união entre jogadores e adeptos. Somos verdadeiramente únicos no mundo. É uma decisão difícil, mas creio que é o melhor para mim e para o Athletic. Cito a música: confesso que isto foi o melhor da minha vida, mas agora, meu amor, é altura de nos separarmos", disse.

A conquista da Taça do Rei, nas últimas semanas, foi ainda o fim de ciclo para outros jogadores do plantel. Raúl Garcia anunciou a reforma no final da temporada e Nico Williams poderá tornar-se numa das maiores vendas do clube no verão. Muniain é hoje uma figura mais importante no balneário do que no relvado, mas, outrora, foi um das maiores promessas da Europa.

Estreou-se na equipa principal em 2008, quebrando todos os recordes do clube. Aos 16 anos, foi o mais jovem de sempre do Athletic a jogar na La Liga e a marcar um golo. Rapidamente se tornou figura proeminente. A caminhada até à final da Liga Europa com Marcelo Bielsa colocou-o no patamar dos mais desejados da Europa. O seu companheiro Ander Herrera saiu para o Manchester United, mas Muniain optou por ficar. "Amo o clube e esta é a minha casa. É onde quero estar. A venda de alguns jogadores magoou os adeptos, sempre que um de nós sai, deixa-os tristes, mas eu não quer que isso aconteça comigo", disse Muniain numa entrevista na altura. Muniain sempre recusou todos os rótulos que lhe foram colocados. "Messi basco" foi um dos que mais se repetiu no seu início de carreira, devido à baixa estatura, agilidade, drible e capacidade para jogar tanto nas costas do avançado como na linha. Nunca se deixou deslumbrar. E nunca concordou com as comparações. "Foi sempre exagerado. Muitas pessoas deixaram-se levar pelo entusiasmo, mas nunca me afetou. Sempre soube quem sou", disse.