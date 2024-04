Fatawu está cada vez mais perto de não voltar ao Sporting. Mas vai render 17 milhões de euros

O internacional galês de 20 anos foi emprestado com uma cláusula de compra de 17 milhões de euros. As cláusulas nunca foram oficialmente divulgadas, mas a imprensa inglesa dá conta que se torna obrigatória caso o clube suba à Premier League e o jogador cumpra uma percentagem de jogos na época, sendo que Fatawu foi usado, até ao momento, em 41 dos 51 jogos disputados.

A continuidade de Fatawu no Leicester poderá significar o primeiro encaixe significativo do verão para o Sporting e aliviar alguma pressão para encarar o próximo mercado de transferências, que tem as possíveis saídas do treinador Rúben Amorim e do avançado Gyökeres como principais dossiers.

Mas qual o motivo para o desaproveitamento de Fatawu nos leões?

O canhoto chegou ao Sporting diretamente do Gana, em 2022, por um valor a rondar o milhão de euros. Na época passada, jogou pela equipa sub-19 (uma partida na Youth League), e dividiu maioritariamente o tempo entre a equipa B e a principal.

Foi lançado em 12 jogos por Rúben Amorim, mas nunca pareceu realmente convencer o técnico.