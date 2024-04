“Estamos a desfrutar”: Unai Emery renova com o Aston Villa até 2027

O treinador Unai Emery renovou o contrato com o Aston Villa e vai continuar ao comando do clube de Birmingham por mais três temporadas, até 2027, anunciou esta terça-feira o clube quarto classificado da Liga inglesa de futebol.

O técnico espanhol assumiu o cargo na temporada passada, em outubro de 2022, após a demissão de Steven Gerrard, que em 22 jogos alcançou apenas quatro vitórias, e conseguiu que o clube passasse do 17.º lugar, um acima da zona de descida, para o sétimo.

Na sua primeira temporada pelo clube, Unai Emery qualificou o Aston Villa para as competições europeias pela primeira vez desde 2010.

"Estamos a desfrutar do nosso caminho juntamente com os adeptos do Aston Villa, os proprietários do clube, a direção e este grande grupo de jogadores de que nos orgulhamos" disse o treinador, em declarações divulgadas no site oficial dos 'villans'.

O Aston Villa encontra-se em quarto lugar na Premier League, com 66 pontos, em zona de qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, tendo mais seis pontos do que o Tottenham, quinto, que tem menos dois encontros realizados.