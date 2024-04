Eternizado em bronze. Beckenbauer terá estátua à porta do estádio do Bayern

Franz Beckenbauer, o lendário "Kaiser" do futebol alemão, vai ser homenageado com uma estátua de bronze junto ao estádio do Bayern de Munique.

O projeto é da autoria da fundação "Kurt-Landauer Stiftung", que já criou a estátua de Gerd Muller que já foi erguida junto ao Allianz Arena. As duas ficarão lado a lado, em homenagem a uma dupla que marcou profundamente o futebol germânico.

A estátua terá 2,70 metros de altura e demorará cerca de um ano e meio até estar finalizada, sendo que os adeptos podem contribuir com doações para ajudar à finalização do projeto.

Franz Beckenbauer morreu a 8 de janeiro deste ano aos 78 anos de idade. Venceu duas Bolas de Ouro.



Começou a carreira no Bayern de Munique, em 1963/64, clube que representou durante 14 temporadas - um total de 584 jogos, com 74 golos marcados -, até rumar ao New York Cosmos, dos Estados Unidos, onde partilhou balneário com Pelé.