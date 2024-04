"Estamos nos primeiros 10km". Jim Ratcliffe correu a maratona de Londres e comparou-a ao Manchester United

Ainda com o suor a escorrer-lhe após mais de quatro horas no alcatrão londrino, Ratcliffe pede paciência aos adeptos do Manchester United.

No fim do duro percurso de 42 quilómetros, Jim Ratcliffe esteve à conversa com a BBC, mas com pressa, porque "tinha de chegar a Wembley durante o intervalo".

Jim Ratcliffe, que ficou à frente da gestão do futebol do Manchester United, apontou ainda à construção de um novo estádio: "Seria muito bom para o norte de Inglaterra. Foi no sul de Manchester que começou a revolução industrial e foi por isso que surgiu aí o Old Trafford. É uma zona muito importante. Construir um Wembley do norte seria um projeto fantástico e acho que podemos conseguir", disse.

Despediu-se rapidamente, porque sobrava menos de uma hora para o início do jogo em Wembley, onde o Manchester United provou que não está perto do fim da maratona.

Frente ao Coventry, da segunda divisão, o Manchester United chegou a estar a vencer por 3-0 - e com contribuições importantes de Bruno Fernandes e Diogo Dalot -, mas deixou-se empatar.

No prolongamento, viu um golo do Coventry ser anulado pelo VAR em cima do minuto 120 e, nos penáltis, os "red devils" levaram mesmo a melhor e vão defrontar o rival City na final, em maio.