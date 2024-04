Barcelona perde em casa e tem Champions em risco

O campeão em título FC Barcelona sofreu a primeira derrota da época, ao 38.º jogo, ao perder em casa com o Chelsea por 1-0, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões feminina de futebol.

Um golo da capitã das inglesas, a escocesa Erin Cuthbert, aos 40 minutos, depois de um bom trabalho na área da alemã Sjoeke Nusken, selou o triunfo das londrinas.

A formação catalã teve mais tempo a bola e criou mais e melhores oportunidades, mas revelou eficácia zero, sendo que tentou o golo até ao último momento e, aos 90+10 minutos, Alexis Putellas ainda teve uma excelente oportunidade.

O Chelsea conseguiu, porém, manter a sua baliza a zero, algo que nenhuma equipa lograra em 2023/24 face ao Barça, e parte em vantagem para a segunda mão, marcada para dentro de uma semana, em Stamford Bridge.

A formação catalã procura o terceiro título, depois das vitórias em 2020/21 e 2022/23, e a quinta final nos últimos seis anos -- só falhou em 2019/20 -, enquanto o Chelsea só esteve uma vez na final, em 2021, sendo goleado por 4-0 pelas catalãs.

O segundo encontro da primeira mão das meias-finais realiza-se ainda hoje, com as francesas do Lyon, carrascas do Benfica nos 'quartos' e recordistas de vitórias na prova (oito), a receberem as compatriotas do Paris Saint-Germain, finalistas vencidas em 2014/15 e 2016/17.