Seis clubes do mesmo país na Champions? O calcio está na moda e aponta a mira a façanha inédita

A vitória da Fiorentina, na última noite, frente ao Viktor Plzen e consequente apuramento para as meias-finais da Liga Conferência confirmou uma vaga adicional na Liga dos Campeões à Serie A, o campeonato italiano. No entanto, há ainda uma possibilidade de seis clubes do país disputarem a liga milionária na próxima época.

A remodelação da Liga dos Campeões para uma competição de 36 equipas trouxe a novidade de duas das vagas serem atribuídas mediante a performance das nações nas temporadas anteriores.

A Serie A liderou a lista do coefeciente após uma temporada de excelência das equipas nas provas europeias, mas não tanto ao mais alto nível. Lazio, Inter de Milão e Nápoles não foram além dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas não faltaram pontos somados nas restantes competições.

Na Liga Europa, Roma e Atalanta estão nas meias-finais. No caso do clube agora orientado por De Rossi, foi às custas do AC Milan, que ficou para trás, apesar da longa e também frutífera campanha até esta fase da prova.