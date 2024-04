Dortmund canta mais alto. Borussia bate Atlético e está nas "meias" da Liga dos Campeões

O Borussia de Dortmund avançou para as meias-finais da Liga dos Campeões, esta terça-feira, com uma vitória por 4-2 sobre o Atlético de Madrid.

Os espanhóis levavam para a Alemanha uma vantagem de 2-1, obtida no Wanda Metropolitano, contudo, no Signal Iduna Park, tudo mudou, a começar logo com um golo de Julian Brandt, aos 34 minutos. Cinco minutos depois, Ian Maatsen deu a volta à eliminatória.

Um autogolo de Mats Hummels, ao minuto 49, relançou a discussão e, aí, iniciou-se a loucura: aos 64, Ángel Correa empatou o jogo e recolocou o Atlético na frente da eliminatória, Niclas Fullkrug empatou aos 71 e, três minutos depois, Marcel Sabitzer fez o 4-2 final e apurou o Dortmund para as meias-finais, com resultado agregado de 5-4.

Com esta vitória, os alemães marcam encontro com o Paris Saint-Germain, que, por sua vez, deu a volta ao Barcelona. Caem duas equipas espanholas de uma vez.