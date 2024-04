Alguém tem saudades de Romário? O baixinho vai voltar aos relvados com 58 anos

Orientou a bola com a biqueira, enquanto os olhos miravam outro evento qualquer no campo e uma mão empurrava o projeto de ladrão de bolas que se aproximava. O que se passou naquele segundo bastava para ser convocado de urgência o sindicato dos nostálgicos que suspiram como nostálgicos.

Depois, veio a arte.

A sola da bota amansou a bola, enquanto um homem embrutecido a tentou pontapear como quem não a ama. Durante essa manobra, a sola visitou pela segunda vez aquela ferramenta redonda e irresistível. O mago fê-la passar por baixo do arco-íris que eram as pernas do tal ‘beque de fazenda’, um termo brasileiro que embrutece ainda mais os brutos defesas, uma raça que não suscita paixões.

A 'caneta', como chamam à cueca por lá no Brasil, a terra do futebol, entrou e voltou o outro homem que a mão afastou momentaneamente. A sola voltou a ser chamada para desviar a bola dos ladrões, ao mesmo tempo que os lábios das testemunhas se curvavam favoravelmente do outro lado da rede. O protagonista era Romário, eterno aparentemente, com 57 anos.

Não muito tempo depois dessa publicação viral que fabricou muita baba, que metia também golos e outros detalhes deliciosos do génio, sabe-se agora que o senhor campeão do mundo de 1994 e atual senador, agora com 58 anos, vai voltar aos ‘gramados’. Romário vai jogar pelo clube que preside, o América-RJ, onde pendurou definitivamente as botas há 15 anos.

“Galera, vocês devem estar acompanhando a possibilidade da minha volta aos gramados”, escreveu nas redes sociais. “Deixando claro que não é pra disputar o campeonato, mas sim para fazer alguns joguinhos pelo meu time do coração, o Mecão. Além disso, vou realizar mais um sonho: jogar ao lado do meu filho.”

O filho é Romarinho, tem 30 anos e fez uma carreira humilde pelo Brasil, contando com uma aventura no Japão.

O pai, Romário, um dos mais míticos avançados da história do futebol, vai receber salário. Segundo o “Globo Esporte”, será o salário mínimo, por motivos legais, que depois será doado pelo antigo ex-futebolista e novamente futebolista ao clube. O America Football Club contratou também André, ex-avançado do Sporting. A dupla promete…

O America-RJ vai jogar o Campeonato Carioca da Série A2, uma liga que arranca a 18 de maio e que conta com 12 clubes.

Romário pendurou as botas em 2009, num regresso ao futebol que visou honrar o sonho do pai Edevair (falecido em 2008), e ao longo dos muitos anos de carreira meteu golos enfiado nas camisolas de Vasco da Gama, Flamengo e Fluminense. Fora do Brasil, brilhou no PSV, Barcelona e Valencia. O internacional brasileiro, que esteve nos Mundiais de 1990 (fez cinco golos em sete jogos) e 1994, passou ainda brevemente por Qatar, Austrália e Estados Unidos.

Agora, os nostálgicos que suspiram como nostálgicos vão poder matar saudades do 'baixinho' que era gigante sempre que entrava em campo.