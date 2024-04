Vitinha ao quadrado. PSG dá a volta em Barcelona e está nas meias-finais da Champions

O Paris Saint-Germain apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao vencer por 4-1 no terreno do Barcelona, num jogo em que o internacional português Vitinha foi decisivo.

Os catalães, que tinham vencido, por 3-2, na primeira mão dos quartos de final, em Paris, foram os primeiros a marcar no Camp Nou, por intermédio de Raphinha. No entanto, a expulsão de Ronald Araújo, com vermelho direto, aos 29 minutos, deitou tudo a perder.

Primeiro, aplicou-se a "lei do ex", ao minuto 40, com o golo do empate de Ousmane Dembélé. Depois, à entrada para a segunda parte, Vitinha disparou rasteiro de fora da área e consumou a reviravolta francesa. O médio português foi decisivo nesta eliminatória, visto que também já tinha marcado um golo no encontro da primeira mão.

Kylian Mbappé fez o terceiro do PSG aos 61 minutos, na conversão de um penálti cometido por João Cancelo, e bisou aos 89, dois golos que garantiram um lugar entre os quatro semifinalistas da Champions.

Cancelo foi titular pelo Barcelona, ao contrário de João Félix, que foi suplente utilizado; Vitinha e Nuno Mendes começaram de início no PSG, ao passo que Danilo Pereira e Gonçalo Ramos ficaram no banco.

Nas meias-finais, o PSG defrontará o Borussia de Dortmund, que também operou a reviravolta frente ao Atlético de Madrid (agregado de 5-4).