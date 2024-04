Jogo de Jesus na Champions adiado devido a fortes chuvas

O jogo desta terça-feira, da primeira mão da Liga dos Campeões asiáticos de futebol, entre o Al Ain e o Al Hilal, de Jorge Jesus, foi adiado para quarta-feira, devido às fortes chuvas nos Emirados Árabes Unidos.

A decisão foi comunicada pela Confederação Asiática de Futebol (AFC), face às tempestades e inundações que afetaram os Emirados Árabes Unidos, provocando inundações nas principais vias, com fecho de estradas e pontes.

A Federação dos Emirados Árabes Unidos já tinha cancelado todos os jogos locais.

Segundo a AFC, o jogo da primeira meia-final da 'Champions' deverá realizar-se na quarta-feira, às 20h00 locais (17h00 em Lisboa), no mesmo dia em que se disputa a outra meia-final, entre os sul-coreanos do Ulsan e os japoneses Yokohama Marinos.

O Al Hilal, que conta com Jorge Jesus, mas também com o internacional português Rúben Neves, procura na competição, em que ainda terá de chegar à final, o seu quinto título de campeão asiático, enquanto o Al Ain apenas venceu o troféu em 2003.

A formação comandada por Jorge Jesus vai também numa série recorde mundial de 34 vitórias consecutivas, já mais sete do que o anterior máximo, que pertencia, desde 2016/17, aos galeses do The New Saints, com 27.

O Al Hilal está 100% vitorioso desde 25 de setembro de 2023, entre jogos de campeonato (20 jogos), 'Champions' asiática (nove), Taça da Arábia Saudita (três) e Supertaça saudita (dois), que ganhou em 11 de abril -- 4-1 ao Al-Ittihad na final.