Rafa Leão marcou, mas o Milan não ganhou

O AC Milan empatou 3-3 contra o Sassuolo, em partida da jornada 32 da liga italiana. Golo de Rafael Leão não foi suficiente para garantir os três pontos.

A equipa da casa entrou forte e fez dois golos nos primeiros 10 minutos, por Pinamonti e Lauriente.

Foi o internacional luso que recolocou os “rossoneri” na corrida, com um tento aos 20 minutos (é o oitavo golo de Leão na Serie A).

Já na segunda parte, voltou a ser o Sassuolo a entrar melhor, com mais um golo de Lauriente.

Na reação, a equipa do Milan ainda veio em busca do empate, com tentos de Jovic e Okafor.

Com este empate, o Milan sobe aos 69 pontos, menos 13 para o Inter Milão, que este domingo recebe o Cagliari.