Jogador colapsa e o Udinese – Roma foi suspenso

A partida entre Udinese e Roma foi suspensa aos 72 minutos, depois de Ndicka ter colapsado em campo.

O defesa dos romanos sentiu-se mal e caiu no relvado, com dores na zona do peito.

A equipa médica assistiu o jogador no relvado, antes de seguir para o hospital.

Ndicka ainda fez um sinal positivo com o dedo na altura em que saia do relvado.

O treinador da Roma, Daniele De Rossi, foi ao balneário inteirar-se da situação do atleta e quando voltou falou com o árbitro e com a equipa adversária. O jogo acabou por não ser retomado.

Na altura em que o encontro foi interrompido havia um empate 1-1. Golos de Pereyra e Lukaku.