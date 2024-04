Fernando Santos demitido pelo Besiktas

O treinador Fernando Santos foi demitido do Besiktas. O clube turco oficializou a demissão do treinador português nas redes sociais.

Fernando Santos esteve apenas três meses no Besiktas. Contratado em janeiro, o antigo selecionador português, de 69 anos, venceu apenas sete dos 16 encontros disputados no Besiktas, perdendo cinco e empatando quatro.

Os dois empates e três derrotas nas últimas cinco jornadas justificam a saída, concretizada este sábado.

O Besiktas manteve-se no quarto lugar, com 48 pontos, mais dois do que o Kasimpasa, que perdeu na receção ao Konyaspor.

Este era um regresso de Fernando Santos a um clube, cerca de 14 anos depois, após passagens pelas seleções de Grécia, Portugal, pelo qual foi campeão europeu em 2016, e Polónia.