Artur Jorge estreia-se com derrota pelo Botafogo

O treinador português Artur Jorge estreou-se no banco de suplentes do Botafogo com uma derrota na visita ao LDU Quito, na segunda jornada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O resultado ficou foi de 1-0, mas o golo sofrido logo aos 4 minutos de jogo causou grande desconforto no antigo treinador do Sporting de Braga.

"Foi na questão do critério que falhámos no primeiro tempo, fomos uma equipa com muitos erros. Uma equipa que sofre um golo num lançamento lateral, a este nível de competição, desta forma, não é aceitável", disse, em conferência de imprensa.

Ainda assim, Artur Jorge prevê um futuro positivo para o clube do Rio de Janeiro: "Saímos daqui frustrados com o resultado, sabemos que podemos e vamos fazer muito melhor no futuro. Estamos a trabalhar em cima do tempo, mas com a consciência de que há margem para poder fazer melhor".

"Fiquei satisfeito com aquilo que os jogadores fizeram, com a entrega e o empenho, mas o que define o desempenho é o resultado, eu e os jogadores sabemos disso. Sabemos que fizemos algumas coisas erradas que são muito castigadoras a esse nível, mas temos que ver o que fizemos de bom para potenciar. Acredito nos atletas", concluiu.

O Botafogo é último classificado do grupo D, ainda sem qualquer ponto somado. O Quito sobe a terceiro, agora com três pontos, e a liderança é partilhada pelos colombianos do Junior Barranquilla e os peruanos do Universitario, com quatro pontos.

Artur Jorge, de 52 anos, trocou o Sporting de Braga pelo Botafogo nas últimas semanas, num negócio que rendeu dois milhões de euros aos cofres do clube minhoto.

É a primeira experiência de Artur Jorge fora de Portugal. Esteve quase duas épocas na equipa principal do Braga. Antes, treinou a equipa B, sub-23, sub-19 e sub-15. Treinou ainda, numa fase inicial da carreira, o Limianos, Tirsense e Famalicão.