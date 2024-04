Presidente do Marselha admite não estar na Luz se não houver adeptos

O presidente do Marselha, Pablo Longoria, admite não estar presente na partida contra o Benfica para a Liga Europa, se não tiver adeptos nas bancadas da Luz.

"Na qualidade de presidente do Marselha e de garante de uma instituição que disputará amanhã o décimo jogo dos quartos-de-final da Liga Europa da sua história, não posso aceitar que os nossos adeptos, que fizeram enormes sacrifícios para se deslocarem a Portugal, sejam impedidos de aceder à bancada para assistirem a um jogo que todos aguardamos com grande expetativa nesta época difícil. Não posso aceitar uma situação que seria tanto mais lamentável quanto contribuiria para aumentar o risco de segurança em torno dos milhares de adeptos do Marselha que se encontrariam à porta do Estádio da Luz", referiu em comunicado.

Longoria acrescenta: “Se assim for, não estarei presente no jogo de amanhã [quinta-feira] por solidariedade para com os nossos adeptos, mas também porque não acredito que esta seja uma situação injusta e pela qual todos devem ser responsabilizados".

Apesar disso, o líder do Marselha acredita que ainda é possível reverter a situação: "Apesar do tempo já perdido, penso que ainda é possível recuperar o bom senso e tomar as decisões corretas".