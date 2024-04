Marselha. Gasset elogia Benfica, “clube histórico”

O treinador do Marselha, Jean-Louis Gasset, pretende equilibrar as forças com o Benfica para decidir os quartos de final da Liga Europa de futebol no encontro da segunda mão, no Vélodrome.

Jean-Louis Gasset, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da primeira mão desta prova europeia, reconheceu a qualidade da equipa lusa.

"O Benfica trabalha muito bem há muitos anos. Vamos ter um jogo com um clube histórico, que já venceu a Liga dos Campeões. O Benfica é uma mescla de jogadores muito experientes, como Otamendi e Di Maria, mas também de jogadores jovens que estão prestes a explodir e mostrar-se na Europa", afirmou.

O Marselha, que vem de quatro derrotas consecutivas, três no campeonato francês e uma na Liga Europa (3-1) frente ao Villarreal, tem, para o treinador, no embate com o Benfica um elemento motivacional extra.

"Os jogadores abordam a Liga Europa com um estado de espírito diferente, que não da Liga francesa. Espero ver isso frente ao Benfica. Sei bem que é um privilégio jogar os quartos de final da Liga Europa. Não é todos os dias que os jogadores podem disputar os quartos de final, por isso, têm de aumentar ainda mais o nível", sustentou.

A braços com diversas limitações físicas, Jean-Lous Gasset espera contar esta quinta-feira com o regresso de Chancel Mbemba, que representou o FC Porto entre 2018/19 e 2021/22, tendo conquistado duas Ligas portuguesas, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

"Temos de nos adaptar para trabalhar a linha defensiva. Por exemplo, Mbemba foi convocado e vai agora fazer o último treino. Depois colocaremos a melhor equipa em campo. Mas é verdade que, por exemplo, no nosso lado direito, Ismaila Sarr faz muita falta", anuiu.

O Marselha luta pela honra nesta Liga Europa, já que, internamente, a vida não corre muito bem, dividindo atualmente o oitavo posto da Liga francesa com o Rennes, com 39 pontos, a quatro do lugar de acesso ao play-off da Liga Conferência Europa, cinco da Liga Europa e 10 da terceira pré-eliminatória da 'champions'.

Ingredientes que condimentam o encontro com o Benfica e, numa forte cartada, o Marselha chamou para esta conferência de imprensa o craque da companhia, o gabonês Pierre Aubameyang, para quem esta prova europeia é, em parte, âncora da época.

"Esta Liga Europa é o nosso raio de sol. Não será a única forma de salvar a época, ainda há jogos na Liga francesa. Enquanto tivermos esperança vamos continuar a dar o nosso máximo", garantiu.

Aubameyang, que já defrontou os encarnados envergando as cores dos alemães do Borussia de Dortmund - marcou três golos - e dos ingleses do Arsenal - marcou dois -, ainda não faturou no Estádio da Luz. Um registo que o internacional gabonês pretende agora quebrar perante um adversário que considera perigoso.

"Defrontar Di Maria coloca respeito. Fez uma excelente carreira e faz a diferença. Respeito-o muito. É um jogador perigoso e vai ser bom jogar contra ele. Vamos encontrar um excelente ambiente neste estádio. Estamos nos quartos de final. Este jogo é muito importante. Se fizermos um bom resultado aqui, em casa já mostrámos que somos capazes de tudo. Queremos vencer este jogo e passar a eliminatória", desejou.

O Benfica recebe esta quinta-feira, às 20h00, o Marselha, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol, que será arbitrado pelo inglês Michael Oliver.