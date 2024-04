Dez golos em dois jogos. A loucura dos primeiros jogos dos "quartos" da Liga dos Campeões

Se piscou os olhos, pode ter perdido um golo. Não faltaram remates certeiros nos dois primeiros jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique foi a Londres empatar na visita ao Arsenal (2-2) e o Real Madrid também se igualou frente ao campeão europeu Manchester City (3-3). Depois de eliminar o FC Porto, o Arsenal viveu uma noite especial com a primeira chegada aos quartos de final em 14 anos. A última vez tinha acontecido em 2009/10.

O início de jogo esteve ao nível da ocasião para os londrinos. Aos 12 minutos, Ben White recuperou uma bola dentro da área e serviu Bukayo Saka, que rematou cruzado, ao ângulo inferior direito da baliza defendida por Neuer. No entanto, a vantagem durou pouco. Seis minutos depois, Goretzka colocou Serge Gnabry - formado na academia do Arsenal - na cara do golo e o alemão não falhou.

Harry Kane, fadado para marcar ao Arsenal com a camisola do eterno rival Tottenham, assinou a reviravolta de penálti aos 32 minutos. No entanto, o grande mérito da jogada vai para Leroy Sané, que conquistou o penálti após uma impressionante jogada individual. Arteta mexeu na equipa na segunda parte, lançando Zinchenko, Gabriel Jesus e Trossard, e resultou. O brasileiro trabalhou na área e assistiu um remate de primeira de Trossard para o fundo das redes. O empate manteve-se até final, ainda que o Bayern tenha enviado uma bola ao poste pelo meio. O jogo terminou em polémica, uma vez que, aos 95 minutos, os "gunners" ficaram a reclamar um penálti após Saka ter caído na área. Há choque com o guarda-redes Neuer, mas o VAR não alterou a decisão inicial.

Na capital espanhola, o jogo foi ainda mais louco do que em Londres. O internacional português Bernardo Silva marcou logo aos dois minutos num livre direto inesperado que apanhou Lunin de surpresa. Ficaram dedos apontados ao guardião.

A reação chegou dez minutos depois. E de rajada. Aos 12, Camavinga rematou de fora da área, a bola desviou em Rúben Dias e traiu o guarda-redes Ortega, que pouco poderia fazer para salvar o golo. Dois minutos depois, o mesmo fado: Rodrygo foi lançado na velocidade por Vinícius Jr. e rematou, novamente desviado, para golo. Um toque mais subtil, mas suficiente para desviar a bola para longe do alcance do guardião.