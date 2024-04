Triunfos de Abel Ferreira já renderam mais de 120 milhões de euros ao Palmeiras

Para além de acumular títulos, o treinador português Abel Ferreira já rendeu uma pequena fortuna ao Palmeiras em prémios de competições.

Após a conquista do Paulistão na última madrugada - o 10.º título de Abel ao serviço do clube de São Paulo -, o "GloboEsporte" fez o levantamento do retorno financeiro dos troféus e conquistas de Abel Ferreira. No total, o clube já faturou mais de 120 milhões em prémios de competições.

A conquista do campeonato estadual trouxe mais nove milhões de reais (cerca de 1,6 milhões de euros) aos cofres do clube. Desse valor, cinco milhões de reais correspondem ao prémio da federação e o resto é o prémio da patrocinadora do clube.

As principais conquistas de Abel são, também, aquelas que trouxeram maior retorno financeiro. Cada um dos dois títulos do Brasileirão correspondem ao encaixe de cerca de 10 milhões de euros, mas o principal bolo vem das duas Libertadores conquistadas, em 2020 e 2021. Cada um dos troféus correspondeu a cerca de 25 milhões de euros de prémio.

No total, o clube já encaixou cerca de 671 milhões de reais com as conquistas do treinador português, correspondente a 122,8 milhões de euros.



Abel Ferreira, de 45 anos, chegou ao Brasil a meio da temporada de 2020. Venceu duas Libertadores, dois campeonatos, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, três estaduais e uma Recopa Sul-Americana. Tem contrato com o clube por mais duas épocas, até dezembro de 2025.