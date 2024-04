Pepa despedido do Al Ahli

O treinador português Pepa foi despedido do Al Ahli, do Catar.

O técnico de 43 anos é demitido devido "aos resultados recentes da equipa", segundo a nota oficial do clube. O Al Ahli perdeu os últimos dois jogos e a goleada sofrida, em casa, na última jornada frente ao Al-Markhiya, por 4-1, terá sido a gota de água.

Pepa chegou ao clube à quinta jornada. O Al Ahli estava em zona de descida e Pepa deixa o clube no nono posto, mais tranquilo na classificação, e com uma vantagem de seis pontos para o primeiro clube em zona de despromoção.

Segundo apurou a Renascença, a decisão foi encarada de forma "completamente surpreendente" pelo técnico.

Pepa esteve esta época no Brasil, ao serviço do Cruzeiro, mas acabou também por ser demitido. O Al Ahli foi a sua terceira experiência no estrangeiro, depois ainda do Al-Tai, da Arábia Saudita.

O treinador português, natural de Torres Novas, conta, ainda, com passagens por Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães.