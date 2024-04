Everton perde mais dois pontos por quebrar regras financeiras

O Everton voltou a ser castigado com perda de pontos devido à violação das regras financeiras da Premier League. Desta feita, o clube de Liverpool perde dois pontos e, numa fase decisiva da época, fica às portas dos lugares de despromoção.

Os "toffees" tinham perdido 10 pontos no início da temporada pelo mesmo motivo, um castigo mais tarde reduzido para seis pontos após recurso. No total, o clube já lhe viu serem retirados um total de oito pontos esta época.

O clube lamenta um novo castigo da Premier League, mas saúda que a comissão que avaliou o caso "considerou os argumentos do Everton, incluíndo a noção de duplo castigo".

"Mantemos o compromisso de trabalhar com a liga no assunto orçamental, mas estamos extremamente preocupados pela inconsistência de tratamento na redução pontual. O clube vai apresentar recurso", pode ainda ler-se.

Contas feitas, o Everton dos portugueses João Virgínia, André Gomes, Chermiti e Beto cai para o 16.º lugar, agora com 27 pontos. Sem castigos, o clube estaria no 14.º posto, com 35 pontos somados.

Atrás dos "toffees" está o Nottingham Forrest, de Nuno Espírito Santo, o outro clube que também perdeu pontos por irregularidades financeiras. Sheffield United, Burnley e Luton Town estão nos lugares de descida com 16, 19 e 25 pontos, respetivamente.