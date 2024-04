Abel Ferreira é tricampeão paulista

O Palmeiras, de Abel Ferreira, derrota o Santos, por 2-0, e conquista a campeonato paulista pela terceira vez consecutiva.

Os golos do Verdão foram apontados por Raphael Veiga, de grande penalidade, e Aníbal Moreno.

De recordar que na primeira mão, o Santos – que este ano está no segundo escalão – tinha vencido por 1-0.

Continua o conto de fadas do técnico luso no Palmeiras e são já 10 os títulos. A juntar ao “hat-trick” estadual de São Paulo, Abel Ferreira também já venceu dois campeonatos brasileiros (2022 e 2023), uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça do Brasil (2023), duas Taças Libertadores (2020 e 2021) e uma Recopa Sudamericana (2022).