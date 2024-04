Rangers e Celtic empataram 3-3 no jogo grande da liga escocesa.

Este resultado mantém o Celtic na frente do campeonato, com 75 pontos, mais um que o Rangers (que tem uma partida em atraso).

Fábio Silva foi titular no Rangers, mas saiu aos 69 minutos. Já Paulo Bernardo entrou aos 82 minutos na equipa do Celtic e ainda foi a tempo de assistir para um dos tentos do jogo.