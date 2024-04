O Fenerbahce apresentou a equipa Sub-19 na Supertaça contra o Galatasaray e abandonou a partida depois de ter sofrido um golo a abrir.

Icardi marcou o tento do Galatasaray no primeiro minuto.

Logo a seguir, o técnico do Fenerbahce chamou os seus jogadores e seguiu para os balneários.

A partida está suspensa.

O clube está em protesto na sequência do ataque aos jogadores do clube de Istambul no final do jogo com o Trabzonspor, por parte de adeptos adversários.