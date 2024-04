Champions. Duelo Real Madrid-Manchester City 'aquece' quartos de final

O duelo entre Real Madrid, recordista de títulos, e Manchester City, atual detentor da prova, 'aquece' os quartos de final da Liga dos Campeões, numa fase já sem equipas portuguesas, mas com forte representação lusa.

Com o FC Porto eliminado nos oitavos de final, Portugal vai ter de esperar até à próxima temporada para voltar a ouvir o hino da 'Champions', mas, mesmo assim, tem ainda 12 jogadores em prova, com destaque para os 'citizens' Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, que vão estar na eliminatória 'cabeça de cartaz' deste 'quartos', com o primeiro duelo marcado para terça-feira no Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

Depois de dois confrontos nas meias-finais, Real Madrid e Manchester City encontram-se pela terceira época seguida na competição europeia mais importante de clubes, mas agora com papéis invertidos e com os ingleses a quererem 'imitar' os espanhóis.

Com 14 títulos, o último em 2021/22, os 'merengues' são o único emblema na era 'Champions' a levantar o troféu em duas temporadas seguidas, algo que os 'citizens' agora procuram fazer, depois do sucesso de 2022/23, naquele que foi apenas o primeiro troféu da história dos ingleses.

O Real Madrid alcançou mesmo três 'Champions' consecutivas entre 2016 e 2018, numa altura em que contava com o avançado português Cristiano Ronaldo.

No mesmo dia, em Londres, o Arsenal, 'carrasco' do FC Porto nos oitavos de final e que conta com Fábio Vieira e Cédric Soares, recebe o Bayern Munique, com os germânicos, recordistas de presenças nos 'quartos' da Liga dos Campeões (22) e campeões europeus em seis ocasiões, a procurarem salvar a época.

Os bávaros estão eliminados da Taça da Alemanha e praticamente fora da corrida pela Bundesliga, com a 'Champions' a ser agora o único objetivo para a formação em que alinha o lateral luso Raphaël Guerreiro.

Destaque ainda para o regresso de Harry Kane a Londres, depois de uma década a representar o Tottenham, rival histórico do Arsenal.

Na quarta-feira, o Paris Saint-Germain, de Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos tem novo 'round' na já longa procura pela primeira 'Champions' da sua história, desta vez a ter pela frente um histórico, o FC Barcelona, cinco vezes campeão e que conta com João Cancelo e João Félix.

Mesmo a liderar em França, os parisienses têm tido uma temporada algo conturbada, muito devido à 'novela' Mbappé, que no final da temporada deverá ter o Real Madrid como próximo destino.

A vida também não está fácil para os catalães, a passar por uma crise financeira e com poucas hipóteses de renovar o título em Espanha, quando já é sabido que o técnico Xavi vai abandonar o clube no verão.

Atlético de Madrid e Borussia Dortmund fecham, na capital espanhola, a primeira mão dos 'quartos', num duelo entre dois 'outsiders', emblemas que dificilmente são apontados como finalistas da competição.

Mesmo assim, o Atlético, finalista vencido em 1973/74 (ainda na antiga Taça dos Campeões Europeus), 2013/14 e 2015/16, deixou pelo caminho, nos 'oitavos', o Inter Milão, vice-campeão da 'Champions' e a fazer uma época dominante em Itália.

Já o Borussia, vencedor em 1996/97 e finalista em 2012/13, tem como apresentação a boa campanha na fase de grupos, em que venceu um agrupamento em que estavam ainda PSG, AC Milan e Newcastle.