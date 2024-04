Bayern perde, Bayer ganha e pode haver campeão para a semana

O Bayern Munique esteve a vencer 2-0, mas perdeu. O Bayer Leverkusen sofreu, mas ganhou e pode ser campeão pela primeira vez já na próxima jornada.

A equipa de Munique chegou ao 2-0 diante do Heidenheim, com golos de Kane e Gnabry na primeira parte.

No entanto, a segunda parte correu mal aos ainda campeões alemães, que sofreram três golos: Sessa e Kleindienst (que bisou).

O português Raphael Guerreiro voltou aos relvados e entrou a seis minutos do fim.

Já o Bayer Leverkusen continua a caminhada triunfante na temporada, a caminho do seu primeiro título de campeão, e este sábado derrotou o Union Berlim – com Diogo Leite titular – por 1-0, com golo de Wirtz, de grande penalidade.

Após 28 jogos, os farmacêuticos têm 16 pontos de vantagem sobre o Bayern.