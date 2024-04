Atenção, Benfica. Marselha volta a perder

O Marselha, adversário do Benfica na Liga Europa, perdeu contra o Lille, de Paulo Fonseca.

É a quarta derrota consecutiva do OM, a poucos dias de vir jogar à Luz.

Já o Lille, que soma sete jogos sem perder (quatro vitórias e três empates), marcou por Jonathan David, Cabella e Gudmundsson.

Pelo Marselha apontou Ismaily, na própria baliza.

Com este triunfo, o Lille sobe aos 49 pontos, os mesmos que o Mónaco no terceiro lugar. O Marselha é sétimo com 39 pontos.

Os encontros entre Benfica e Marselha para a Liga Europa vão decorrer entre 11 e 18 de abril.