Mbemba vai defrontar o Benfica

O treinador do Marselha, Jean-Louis Gasset, diz que Chancel Mbemba vai estar disponível para o jogo contra o Benfica para a Liga Europa.

“A notícia é boa no sentido em que não há nada de grave. Acabou por ter uma beliscada no joelho esquerdo, já tinha tido isso no FC Porto. Vai ser muito perto para amanhã. Acho que, no fim de semana, ele vai voltar a correr e vai estar operacional com o Benfica”, referiu em conferência de imprensa.

A equipa vem de três derrotas consecutivas, depois de cinco vitórias seguidas nos primeiros encontros no comando técnico do clube:

“Temos uma equipa um pouco fragilizada, com jogadores que nem sempre jogam nas suas posições. Perdemos Clauss, Sarr e Meité durante a pausa internacional, perdemos Mbemba novamente. Amanhã precisamos retomar uma dinâmica positiva. Perdemos os últimos três jogos, mas ainda temos o futuro nas nossas mãos”, acrescentou.

O próximo adversário é o Lille, de Paulo Fonseca.

Os jogos entre Benfica e Marselha para a Liga Europa estão marcados para 11 e 18 de abril.