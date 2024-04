Rubiales detido ao chegar a Madrid

Luis Rubiales foi, esta quarta-feira de manhã, detido ao chegar ao aeroporto de Madrid-Barajas. A notícia está a ser avançada pela imprensa espanhola, que acompanhou o regresso do ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol a Espanha. Rubiales estava na República Dominicana.

O antigo presidente da Federação de futebol do país vizinho, recorde-se, está a ser investigado por alegado branqueamento de capitais, entre outras acusações. Para além disso, também poderá estar a braços com outra pena de prisão: o ministério público espanhol pediu dois anos e meio por agressão sexual e coação na sequência do polémico beijo dado à jogadora Jenni Hermoso na final do Mundial de futebol feminino, na Austrália, o ano passado. A jogadora não consentiu o beijo e também se queixou de pressão por parte da Federação e da seleção, que queriam que o seu depoimento defendesse Rubiales.

Após o escândalo, Rubiales recusou-se, inicialmente, a demitir-se do cargo, mas acabou por fazê-lo a 10 de setembro. Está, igualmente, suspenso pela FIFA: não pode exercer atividades relacionadas com futebol durante três anos.