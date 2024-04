Dono do Botafogo alega que jogadores de Fortaleza e São Paulo facilitaram goleadas do Palmeiras

O presidente do Botafogo diz ter "100% de provas" de que jogadores do Fortaleza e do São Paulo, além de árbitros e videoárbitros, participaram em manipulação de resultados, facilitando em goleadas sofridas frente ao bicampeão Palmeiras, que é treinado pelo português Abel Ferreira.

Em comunicado no seu site oficial, John Textor – conhecido, em Portugal, por ter tentado adquirir, sem sucesso, 25% da SAD do Benfica – apoia-se nos "principais especialistas e inteligência artificial" para alegar que a manipulação de resultados nas épocas 2022 e 2023 ajudou o Palmeiras a sagrar-se campeão, à frente do Botafogo, "cuja campanha recordista de vitórias foi certamente a mais prejudicada por práticas corruptas".

O empresário norte-americano ressalva que não vê o Palmeiras ou a sua presidente como responsáveis pela alegada manipulação.

"Contudo, argumento, com grande convicção, que as ambições ao título do Palmeiras beneficiaram desta corrupção", pode ler-se.

O dono do Botafogo informa, ainda, que submeteu vários jogos das épocas 2022 e 2023 para análise de "um promotor público de jurisdição competente". Textor também saúda o Senado brasileiro, por ter tomado "a muito sábia decisão de investigar estas alegações a fundo".

Quatro jogadores do Fortaleza, cinco do São Paulo

Na nota oficial, John Textor revela dois dos jogos que submeteu como prova. Ambos "importantes", que deram goleadas para o Palmeiras e que, diz, "foram 100% confirmados, pelos principais especialistas e por inteligência artificial, como manipulação de resultados".

No dia 2 de novembro de 2022, a equipa de Abel goleou o Fortaleza por 4-0: "Manipulado por, pelo menos, quatro jogadores do Fortaleza. Vários outros jogadores exibiram desvios anormais em oportunidades de golo claras, embora só quatro tenham excedido os limites que estabelecem provas claras e convincentes de manipulação de resultados."

A 25 de outubro de 2023, o Palmeiras recebeu e goleou o São Paulo, por 5-0: "Manipulado por, pelo menos, cinco jogadores do Palmeiras. Um total de sete jogadores exibiram desvios anormais em oportunidades de golo claras, embora só cinco tenham excedido os limites que estabelecem provas claras e convincentes de manipulação de resultados."

"Além dos maus atores em campo (geralmente jogadores), também estou preparado para demonstrar que certos indivíduos, quando em ação, em conjunto, como árbitro e videoárbitro, presidiram claramente a jogos de manipulação de resultados e cometeram erros de arbitragem devastadores que asseguraram resultados manipulados", lê-se.

John Textor não apresenta, neste comunicado, quaisquer provas de manipulação de resultados, embora garanta que as incluiu na documento enviado para análise. A Confederação Brasileira de Futebol e o Senado ainda não reagiram, oficialmente, às declarações do dono do Botafogo.

No dia 12 de março, o Senado anunciou a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigação dos casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro, um ano depois de uma investigação ter levado à acusação de 26 pessoas, incluindo jogadores.