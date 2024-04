Adidas proíbe número 44 em camisolas da Alemanha por semelhanças com símbolo nazi

A Adidas anunciou esta segunda-feira o cancelamento da venda de equipamentos da seleção alemã personalizados com o número 44, por semelhanças com o símbolo nazi proibido na Alemanha.

A polémica nasceu nas redes sociais, depois de utilizadores terem alertado que a fonte utilizada para as novas camisolas que vão estar no Euro2024, que se realiza em solo alemão, se assemelhava aos “relâmpagos” das SS, a insígnia da Schutzstaffel, a polícia de estado de Adolf Hitler durante o regime Nazi e a Segunda Guerra Mundial.

Como resposta, a Adidas já anunciou que o design do número 4 vai ser alterado e que não era intenção a semelhança com símbolos nazis nos equipamentos.

“Vamos bloquear a personalização de camisolas na nossa loja online”, referiu o porta-voz da marca desportiva, Oliver Bruggen, à agência de notícias alemã DPA.

Assim, desde esta segunda-feira de manhã, já não era possível encomendar a nova camisola da seleção alemã com um específico número, com a Federação Alemã de Futebol a ter congelado todas as entregas com o número 44 na sua loja online.

A Adidas, que vai deixar de ser a marca oficial da seleção alemã a partir de 2027, que assinou um novo contrato com a Nike até 2034, culpou ainda a federação alemã e o fornecedor 11teamsports pelo design dos nomes e números na camisola.

“Quaisquer tentativas para promover visões discriminatórias e de marginalização não fazem parte dos nossos valores como marca”, indicou o porta-voz, referindo que a Adidas “opõem-se à xenofobia, antissemitismo, violência e ódio em qualquer forma”.

Já a Federação Alemã de Futebol já esclareceu ao jornal alemão Bild que está a trabalhar para o desenvolvimento de uma nova forma do número 4, que terá de ser aprovada pela UEFA.