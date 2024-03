Rodrygo marca, Militão regressa, Real Madrid agradece

O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao, por 2-0, em partida da jornada 30 da liga espanhola.

Os dois golos dos “merengues” foram apontados por Rodrygo, aos 7 e 73 minutos.

Nota ainda para o regresso à competição, nos minutos finais do encontro, de Eder Militão. O antigo central do FC Porto recuperou de uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho.

Com este triunfo, o Real Madrid mantém a liderança da liga espanhola, com 75 pontos, mais oito do que o Barcelona. Já os bascos do Athletic Bilbao estão em quarto lugar, com 56 pontos.