O médio Paulo Bernardo marcou um dos golos da vitória do Celtic (0-3) em casa do Livingston, em jogo da jornada 31 da liga escocesa.

O internacional sub-21 luso entrou aos 65 minutos e marcou aos 72 (o seu quarto golo da temporada).

Jamie Brandon (autogolo) e Matt O’Riley marcaram os outros tentos da partida.

Com este triunfo, o Celtic sobe, à condição, à liderança do campeonato, com 74 pontos, mais um do que o Rangers, que tem menos um jogo.