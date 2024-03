Jesus derrota Vítor Pereira e chega às 30 vitórias. CR7 faz “hat-trick”

O Al Hilal, comandado por Jorge Jesus, alcançou a 30.ª vitória seguida, aumentando o respetivo recorde mundial, ao vencer no reduto do Al Shabab, de Vitor Pereira, por 4-3, para o campeonato saudita em futebol.

Desta forma, o Al Hilal, que 'roubou' o registo aos galeses do The New Saints (27 triunfos seguidos em 2016/17), mantém um trajeto 100% vitorioso desde 25 de setembro de 2023, entre campeonato (18 jogos), Champions asiática (nove) e Taça da Arábia Saudita (três).

Em Riade, Musab Al Juwayr adiantou o Al Shabab, aos três minutos, mas dois golos do sérvio Aleksandar Mitrovic (20 e 27), o primeiro de penálti, deixaram o Al Hilal na frente do desafio da 25.ª jornada, com o compatriota Sergej Milinkovic-Savic (42), a passe de Rúben Neves, a fazer o terceiro.

No segundo tempo, Salem Al Dawsari (57 minutos) ampliou a vantagem para 4-1, antes de Khaled Ali Al Sibyani (64) e Saiss (79) encurtarem distâncias, mas não impediram a equipa de Jorge Jesus de passar a contabilizar 71 pontos na liderança, mais 12 do que o Al Nassr, de Luís Castro, que goleou em casa o '10' do Al Taee por 5-1). O Al Shabab é 11.º, com 28.

Também em Riade, o internacional português Otávio deu vantagem ao Al Nassr, aos 20 minutos, mas Misidjan anotou o tento do empate, aos 22, pouco tempo antes de receber ordem de expulsão (36), por acumulação de amarelos. Ainda antes do intervalo, Abdulrahman Ghareeb colocou a equipa de Luís Castro na frente.

Contra 10, o Al Nassr acabou por chegar à goleada na segunda parte, com três golos do 'capitão' Cristiano Ronaldo, que marcou aos 65, 67 e 87 minutos, para um total de 26 tentos na prova.