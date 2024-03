Autoridades em alerta. Ameaça do Daesh no Bayern - Borussia

O Bayern Munique - Borussia Dortmund, deste sábado, terá sido alvo de uma ameaça do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh). A informação está a ser avançada pela imprensa alemã deste sábado.

Segundo a imprensa local, o canal de propaganda do grupo terrorista, Sarh al-Khilafah, publicou uma fotografia a apontar para os adeptos em frente à Allianz Arena – estádio onde vai realizar-se o encontro - com um alvo vermelho. As imagens vinham acompanhadas de frases em árabe que, segundo o 'Bild', quereriam dizer "depois do jogo".

A polícia de Munique já reagiu: "Os factos são do nosso conhecimento e estão a ser investigados intensamente por nós e pelo LKA Baviera. Da forma como as coisas estão, não temos conhecimento concreto de qualquer risco. Monitorizaremos o jogo com uma abordagem de mais efetivos."

As autoridades polícias, que reforçaram o contingente, já estão a realizar verificações de identidade aleatórias à saída da estação de metro de Fröttmaning, que fica a cerca de 10 minutos a pé do estádio.



O jogo está marcado para as 17h30 deste sábado.

De recordar que o Daesh reivindicou o recente ataque numa sala de concertos em Moscovo, onde morreram mais de 130 pessoas.