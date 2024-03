Nem Bayern, nem Liverpool. Xabi Alonso continua no Bayer Leverkusen

O treinador Xabi Alonso anunciou esta sexta-feira que vai continuar ao comando do Bayer Leverkusen na próxima temporada, confessando que o clube que lidera a Liga alemã de futebol "é o lugar certo" para estar.

"Na semana passada, tive uma boa conversa com o Simon Rolfes [diretor desportivo], com o Fernando Carro [presidente do conselho de administração] e com o Werner Wenning [responsável pela comissão de acionistas], e informei-os que vou continuar no Bayer Leverkusen. Sinto que é o lugar certo para mim. Enquanto jovem treinador, tenho um bom pressentimento", disse Xabi Alonso.

O técnico, de 42 anos, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Hoffenheim, da 27.ª jornada da Bundesliga, adiantou que a decisão já foi inclusivamente "comunicada aos jogadores do plantel hoje de manhã".

Xabi Alonso vinha sendo fortemente associado a uma mudança de clube no final da época, nomeadamente para o Liverpool ou para o Bayern Munique, emblemas que representou enquanto futebolista e que, no final da temporada, vão trocar de treinadores, face às saídas já anunciadas de Jürgen Klopp e Thomas Tuchel, respetivamente.

De resto, o próprio Bayern já tinha assumido o interesse no antigo médio internacional espanhol, através do presidente honorário Uli Hoeness, que, ainda assim, admitiu na quinta-feira que seria "quase impossível" resgatar Alonso aos 'farmacêuticos'.

"Gostaríamos de contratá-lo. Se isso não correr bem, caberá à direção desportiva encontrar alternativas", revelou, em declarações à cadeia de notícias alemã BR24.

Depois de três anos ao comando da equipa B da Real Sociedad, clube no qual se formou enquanto jogador, Xabi Alonso está a cumprir a segunda época como treinador do Bayer Leverkusen, que lidera a Bundesliga, com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Bayern Munique, ao fim de 26 jornadas.

Em busca do primeiro título de campeão germânico da sua história, os 'farmacêuticos' ainda não perderam qualquer partida oficial esta temporada, somando 33 vitórias e cinco empates entre campeonato, Taça da Alemanha e Liga Europa.