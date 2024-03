Tonali novamente acusado por apostas. Desta vez, em Inglaterra

Sandro Tonali, médio do Newcastle atualmente a cumprir uma longa suspensão por apostas desportivas, está novamente acusado da mesma infração, desta vez pela federação inglesa (FA).

De acordo com a imprensa britânica, o organismo que gere o futebol inglês acusou o internacional italiano de quebrar a regra 50 vezes. Tonali tem até ao dia 5 de abril para contestar as acusações.

Tonali, de 23 anos, está suspenso desde o final de outubro por um total de 18 meses pela federação italiana. Vai cumprir uma pena efetiva de dez, sendo que os restantes oito meses de pena serão cumpridos em sessões de terapia em centros para jovens jogadores de futebol e associações para viciados em recuperação.

O médio, que no verão passado se tornou no jogador italiano mais caro de sempre ao transferir-se do AC Milan para o ingleses Newcastle por 64 milhões de euros, é o segundo futebolista a ser sancionado no caso das apostas ilegais, depois do seu compatriota Nicolo Fagioli, suspenso por sete meses.

A Premier League não tem sido branda em casos semelhantes. Ivan Toney, internacional inglês do Brentford, foi suspenso por oito meses após 262 infrações por apostas desportivas.

Em comunicado já esta tarde, o Newcastle "está ciente das acusações a Tonali, que está totalmente disponível para colaborar com a investigação e tem o apoio total do clube".