Antes de Vinícius, existiu Cunningham. A luta contra o racismo no futebol não se explica sem ele

Apesar de ter sido um jogador vistoso, à semelhança de Vinícius Jr., Laurie Cunningham deixou uma marca forte na história do futebol pelo perfil fora do relvado.

Dispensado da academia do Arsenal, destacou-se no Leyton Orient, hoje um clube discreto da capital inglesa e com uma estátua de Laurie erguida junto ao estádio. Era descrito como um extremo talentoso e deu o salto para o West Bromwich Albion em 1976. E foi aí que convenceu o Real Madrid a quebrar o seu recorde de transferências. Custou mais de um milhão de euros.

Nascido em 1956, Laurie tornou-se o segundo negro da história da seleção inglesa, acontecendo o mesmo com a camisola do Real Madrid, sucedendo a Didi.

Filho de pais jamaicanos, Laurie era representativo dos "soulboys", uma subcultura londrina com origem na classe trabalhadora, fãs de música soul e frequentadores de bares alternativos da capital. Vestia-se de forma diferente e tinha um tom de pele diferente da maioria. E, por isso, não escapou ao abuso.

O filho Sergio, em declarações recentes à Cadena SER, recordou alguns episódios de violência que marcaram a vida do pai: foi vítima de ataques com cocktails molotov, recebeu cartas com balas em casa e cortaram-lhe os travões do carro.



"Ver um negro numa camisola da seleção inglesa era o maior insulto do mundo. O racismo era um reflexo da sociedade dessa altura no Reino Unido. Andavas pelo país e existiam sítios com placas a proibir a entrada de irlandeses, cães e negros", recorda o filho.

Cunningham era de tal forma talentoso que convenceu o Real Madrid. Mudou-se para Espanha em 1979 e esteve cinco anos ligado aos "merengues". Espanha está hoje no olho do furacão do racismo no futebol, mas a realidade da altura era outra.

"O meu pai não sentiu racismo em Espanha. Tenho a certeza que ficaria surpreendido que continuamos a discutir esse assunto nos dias de hoje", considera o filho do antigo avançado.

Cunningham fez parte de uma geração que começou a derrubar muros no desporto inglês. "O estilo dele era diferente, também não existiam redes sociais para se falar tão abertamente. Nunca retaliavam, estavam acima do abuso", recorda a sobrinha Rhodene à agência AFP.

"Ele preferia confrontar as pessoas ao convidá-las para se sentarem com ele a conversar sobre o assunto", explica a familiar.

O esforço não foi em vão. Michael Robinson, antigo campeão europeu pelo Liverpool, afirmou que "graças a Laurie, as crianças negras podem sonhar em ser alguém em Inglaterra".



E não faltam exemplos no atual plantel da seleção inglesa: Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney, Marcus Rashford e Joe Gómez.