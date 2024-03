“Já ganhámos o nosso Mundial, vamos ver no que vai dar”: Makaridze está feliz com a sua Geórgia (e revela um desejo)

Tiblíssi deitou-se e acordou em festa. A Geórgia garantiu o primeiro grande torneio da história da seleção e os festejos estenderam-se a Portugal. Giorgi Makaridze defende as redes do Sporting da Covilhã e, em conversa com Bola Branca, não esconde a satisfação.

"Sinto-me muito orgulhoso. Nós já estamos à espera disto há anos. A esperança sempre foi muita e nunca conseguimos. Estamos todos muito contentes. Fizemos uma festa grande", reconhece o atleta que, em Portugal, representou também Marítimo, Vitória FC, Rio Ave, Moreirense e Feirense.



O guarda-redes de 33 anos vestiu a camisola da Geórgia em 17 ocasiões e recorda com mágoa a oportunidade perdida de estar no Mundial do Catar. A seleção do Cáucaso terminou a fase de grupos de apuramento em penúltimo – curiosamente atrás da Grécia –, mas já contava com a espinha dos tempos que correm