Euro2024. Polónia conquista 24.ª e última vaga na fase final

A Polónia conquistou esta terça-feira a 24.ª e última vaga na fase final do Europeu de futebol de 2024, ao vencer o País de Gales por 5-4, nos penáltis, em Cardiff, na final do Caminho A dos play-offs.

Após 120 minutos em golos, Daniel James permitiu a defesa no 10.º pontapé a Wojciech Szczesny, guarda-redes da Juventus, que foi, assim, o herói’ do quinto apuramento seguido dos polacos, que repetem 2008, 2012, 2016 e 2020.

A formação polaca, eliminada por Portugal nos ‘ quartos’ da edição de 2016, única em que ultrapassou a fase de grupos, junta-se no Grupo D a França, Países Baixos e Áustria.

Na fase final também estão a anfitriã Alemanha, Portugal e ainda Albânia, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Geórgia, Hungria, Inglaterra, Itália, República Checa, Roménia, Sérvia, Suíça, Turquia e Ucrânia.

A fase final do Euro2024 realiza-se de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha, com Portugal integrado no Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig) e a Turquia (22 de junho, em Dortmund) e Geórgia (26 de junho, em Gelsenkirchen).