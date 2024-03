Vinícius vs. racismo no Bernabéu. Resultado? 18 denúncias de racismo, zero condenações

De acordo com o “El País”, nenhuma das queixas resultou em condenação, sendo que apenas uma (a tal tarja e o boneco enforcado numa ponte de Valdebebas), em janeiro de 2023, está pendente de julgamento. Seis das 18 denúncias estão ainda em sob investigação e outras cinco foram arquivadas, três delas provisoriamente.

A Federação Espanhola de Futebol, atualmente investigada por alegados crimes de corrupção envolvendo a celebração de contratos ilegais com a Arábia Saudita, castigou o Valência com o encerramento da bancada de onde surgiram os insultos a Vinícius, no dia 21 de maio de 2023. Já a Comissão Anti Violência puniu nove pessoas presentes no jogo Valladolid-Real Madrid.