Lendário Marcelo Bielsa regressou a San Mamés, mas saiu irritado e em silêncio

Era um reencontro antecipado, mas correu mal. O icónico treinador Marcelo Bielsa voltou ao San Mamés, casa do Athletic Bilbau, pela primeira vez desde que deixou o comando dos bascos em 2013. No entanto, saiu irritado do estádio no final do jogo.

Hoje selecionador uruguaio, a sua equipa foi defrontar a seleção do País Basco num encontro marcado para o estádio do seu antigo clube.

Polémico como sempre, o regresso não correu como o público esperava. Os bascos fizeram nove substituições, Bielsa não gostou e no fim do jogo foi-se embora sem passar pela sala de imprensa para avaliar o encontro e comentar o regresso especial.

Jagoba Arrasate, treinador do Osasuna e selecionador basco, tentou explicar o sucedido: "Acredito que estava estabelecido que poderíamos fazer as alterações. É um jogo de categoria UEFA B, ou seja, tem de haver um acordo entre as partes para serem feitas mais de seis alterações. Eu acreditava que existia, mas eles dizem que não".

Bielsa treinou o Athletic durante duas épocas, entre 2011 e 2013. Sob o comando técnico do uruguaio, o clube chegou à final da Liga Europa, perdida para o Atlético de Madrid.