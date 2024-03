Gabigol suspenso por dois anos por tentativa de fraude em antidoping

O internacional brasileiro Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, foi suspenso por dois anos por fraude no exame de antidoping.

O julgamento do antigo jogador do Benfica, agora no Flamengo, ficou concluído neste segunda-feira. A pena começou a ser contabilizada já há quase um ano, desde 8 de abril de 2023, quando foi feita a recolha, ainda que o avançado tenha jogado durante todo este período.

Segundo a imprensa brasileira, Gabriel Barbosa até testou negativo no exame, mas não cumpriu as instruções que lhe foram dadas. Não se dirigiu antes do treino para realizar o teste e de seguida foi almoçar, ignorando o procedimento a que estava obrigado.

Gabigol terá ainda ficado irritado quando o responsável seguiu o jogador até à casa de banho para verificar o teste. Isto significa que Gabigol ficará suspenso mais um ano, até abril de 2025.

O internacional brasileiro foi acusado por infração do artigo que se refere a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controlo", que prevê uima pena de até quatro anos de suspensão. Gabigol vai recorrer.

Gabigol, de 27 anos, está no Flamengo desde 2019 e marcou 155 golos em 276 jogos pelo clube do Rio de Janeiro. O ponta de lança passou dois anos pelo futebol europeu e esteve meia hora no Benfica. Marcou um golo em cinco jogos disputados.