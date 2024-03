Dani Alves paga fiança e vai sair em liberdade condicional

Dani Alves conseguiu reunir um milhão de euros e vai sair em liberdade condicional, confirmou o Tribunal de Barcelona, esta segunda-feira.

O tribunal tinha concedido liberdade condicional ao antigo jogador, mediante o pagamento de fiança, até sair o resultado do recurso da condenação de quatro anos e meio por agressão sexual. Contudo, de acordo com o "Mundo Deportivo", Daniel Alves não conseguia aceder às contas que tem no Brasil, por estarem congeladas devido à falta de pagamento à ex-mulher da pensão de alimentos dos filhos.



Ao início, especulou-se que seria o pai de Neymar Jr., antigo companheiro de Dani Alves na seleção brasileira, a pagar o milhão de euros da fiança, no entanto, Neymar Santos Sr. desmentiu os rumores.

"Como todos sabem, ao princípio ajudei Dani Alves, sem qualquer vínculo nem demanda. Este segundo momento, numa situação distinta da anterior, em que os tribunais espanhóis já se pronunciaram a favor da condenação, especula-se e tenta-se associar o meu nome e o do meu filho a um assunto que já não nos diz respeito. Espero que o Daniel encontre com a sua própria família todas as respostas que procura. Para nós, para a minha família, o assunto acabou", declarou, em comunicado.