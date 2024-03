A Itália venceu o Equador, por 2-0, num jogo de preparação.

Os golos dos transalpinos foram apontados por Lorenzo Pellegrini e Nico Barella.

Já na quinta-feira, os italianos tinham derrotado a Venezuela, por 2-1.

A Itália está no grupo B do Euro 2024, juntamente com Albânia, Croácia e Espanha.