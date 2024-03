Dois golos ultramadrugadores marcaram as partidas de preparação deste sábado.

No Eslováquia-Áustria (0-2) Christoph Baumgartner marcou o primeiro golo aos seis segundos de jogo.

Já Florian Wirtz disparou uma “bomba” aos sete segundos do França – Alemanha. Esta partida ficou ainda marcada pelo regresso de Kroos à seleção e com vitória sobre uma das melhores seleções do mundo.

Veja os golos: